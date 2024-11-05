Росія атакує ударними дронами: у Києві на Оболоні відпрацьовує ППО

Росія атакує ударними дронами: у Києві на Оболоні відпрацьовує ППОоновлено
В ніч проти 5 листопада і зранку Росія вчергове атакує Україну ударними дронами, зокрема сили протиповітряної оборони працювали у Київській області. Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.
О 22:31 у Київській області було оголошено тривогу, а о 23:11 ОВА повідомила про роботу ППО.
О 04:34 Київська ОВА проінформувала, що сили ППО продовжують працювати в області.
На момент публікації новини тривога у Київській області триває вже майже вісім годин.
Безпосередньо у столиці зараз теж оголошено тривогу – з 05:56. Також тривога в столиці була з 22:59 4 листопада і до 02:39 5 листопада.
Повітряні сили станом на 06:02 інформували про групи "шахедів" у Сумській, Чернігівській і Київській областях.
ОНОВЛЕНО О 06:32. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в Оболонському районі працюють сили ППО.
- 1 листопада Генштаб повідомив, що за жовтень не вдалося протидіяти лише 71 з 2023 російських дронів.
- У ніч проти 2 листопада росіяни атакували Україну 71 безпілотником та керованою авіаракетою. Військові підтвердили збиття 39 дронів.
- У ніч проти 3 листопада РФ атакувала 96 ударними БпЛА: збити вдалось 66. 27 безпілотників локаційно втрачено, один БпЛА полетів у Білорусь.
- У ніч проти 4 листопада Росія атакувала Україну 80 безпілотниками: 50 було збито, 27 – локаційно втрачено.