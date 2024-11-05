Росія атакує ударними дронами: у Києві на Оболоні відпрацьовує ППО

Станом на ранок 5 листопада в українському небі все ще фіксуються групи ворожих "шахедів", тривога у Київській області триває майже вісім годин

Полювання на "шахеди" (Фото: Facebook, Анатолій Штефан)

В ніч проти 5 листопада і зранку Росія вчергове атакує Україну ударними дронами, зокрема сили протиповітряної оборони працювали у Київській області. Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.

О 22:31 у Київській області було оголошено тривогу, а о 23:11 ОВА повідомила про роботу ППО.

О 04:34 Київська ОВА проінформувала, що сили ППО продовжують працювати в області.

На момент публікації новини тривога у Київській області триває вже майже вісім годин.

Безпосередньо у столиці зараз теж оголошено тривогу – з 05:56. Також тривога в столиці була з 22:59 4 листопада і до 02:39 5 листопада.

Повітряні сили станом на 06:02 інформували про групи "шахедів" у Сумській, Чернігівській і Київській областях.

ОНОВЛЕНО О 06:32. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в Оболонському районі працюють сили ППО.