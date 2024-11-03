Росіяни атакували майже сотнею дронів та ракетою: що вдалося збити

У повітряному просторі України знаходяться два ударних дрони, бойова робота триває

Робота ППО (Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського)

У ніч проти неділі, 3 листопада, окупанти випустили по Україні десятки ударних безпілотників та авіаційну ракету. Більшість цілей збили Сили протиповітряної оборони. Про це повідомили Повітряні сили Збройних Сил України.

Окупанти завдали удару керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із повітряного простору Курської області та 96 ударними БпЛА із Брянська, Курська та Приморсько-Ахтарська.

Станом на 09:00 підтверджено збиття ракети та 66 ворожих БпЛА у Київській, Сумській, Хмельницькій, Житомирській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській та Харківській областях.

27 ворожих безпілотників локаційно втрачено, один БпЛА – полетів у Білорусь.

ПС зазначили, що в повітрі – два ударних дрони, бойова робота триває.