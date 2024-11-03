Росіяни атакували майже сотнею дронів та ракетою: що вдалося збити
У ніч проти неділі, 3 листопада, окупанти випустили по Україні десятки ударних безпілотників та авіаційну ракету. Більшість цілей збили Сили протиповітряної оборони. Про це повідомили Повітряні сили Збройних Сил України.
Окупанти завдали удару керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із повітряного простору Курської області та 96 ударними БпЛА із Брянська, Курська та Приморсько-Ахтарська.
Станом на 09:00 підтверджено збиття ракети та 66 ворожих БпЛА у Київській, Сумській, Хмельницькій, Житомирській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській та Харківській областях.
27 ворожих безпілотників локаційно втрачено, один БпЛА – полетів у Білорусь.
ПС зазначили, що в повітрі – два ударних дрони, бойова робота триває.
- 1 листопада Генштаб повідомив, що за жовтень не вдалося протидіяти лише 71 з 2023 російських дронів.
- У ніч проти 2 листопада росіяни атакували Україну 71 безпілотником та керованою авіаракетою. Військові підтвердили збиття 39 дронів.