Россияне атаковали почти сотней дронов и ракетой: что удалось сбить
В ночь на воскресенье, 3 ноября, оккупанты выпустили по Украине десятки ударных беспилотников и авиационную ракету. Большинство целей сбили Силы противовоздушной обороны. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.
Оккупанты нанесли удар управляемой авиационной ракетой Х-59/69 из воздушного пространства Курской области и 96 ударными БпЛА из Брянска, Курска и Приморско-Ахтарска.
По состоянию на 09:00 подтверждено сбивание ракеты и 66 вражеских БпЛА в Киевской, Сумской, Хмельницкой, Житомирской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях.
27 вражеских беспилотников локационно потеряно, один БпЛА – улетел в Беларусь.
ВС отметили, что в воздухе – два ударных дрона, боевая работа продолжается.
- 1 ноября Генштаб сообщил, что за октябрь не удалось противодействовать лишь 71 из 2023 российских дронов.
- В ночь на 2 ноября россияне атаковали Украину 71 беспилотником и управляемой авиаракетой. Военные подтвердили сбивание 39 дронов.