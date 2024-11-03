Россияне атаковали почти сотней дронов и ракетой: что удалось сбить

В воздушном пространстве Украины находятся два ударных дрона, боевая работа продолжается

Работа ПВО (Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского)

В ночь на воскресенье, 3 ноября, оккупанты выпустили по Украине десятки ударных беспилотников и авиационную ракету. Большинство целей сбили Силы противовоздушной обороны. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

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Оккупанты нанесли удар управляемой авиационной ракетой Х-59/69 из воздушного пространства Курской области и 96 ударными БпЛА из Брянска, Курска и Приморско-Ахтарска.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбивание ракеты и 66 вражеских БпЛА в Киевской, Сумской, Хмельницкой, Житомирской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях.

27 вражеских беспилотников локационно потеряно, один БпЛА – улетел в Беларусь.

ВС отметили, что в воздухе – два ударных дрона, боевая работа продолжается.