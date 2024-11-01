За октябрь не удалось противодействовать лишь 71 из 2023 дронов РФ – данные Генштаба
Иллюстративное фото: Depositphotos

За октябрь Силам обороны не удалось противодействовать только 71 российскому дрону с 2023, сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Согласно данным военных, с 2023 "шахедов" и дронов неустановленного типа:

→ 1185 было уничтожено или подавлено защитниками;

→ 738 локационно потеряно;

→ 29 вышли из подконтрольного воздушного пространства Украины.

В целом, с начала 2024-го, россияне запустили по Украине 6987 ударных БпЛА – преимущественно захватчики целили по гражданской и критической инфраструктуре, отметил Генштаб.

"Благодаря профессионализму и мастерству военнослужащих Сил обороны от российского воздушного террора удалось спасти тысячи жизней наших людей, уберечь от разрушений сотни домов украинских граждан и важных объектов государства", — отметили в сообщении.

Инфографика: Генштаб ВСУ
Инфографика: Генштаб ВСУ
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