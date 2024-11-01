РФ ударила ФАБ-250 по Харькову и Дергачам – пострадали пять человек, есть повреждения

Фото: Харьковская областная прокуратура

Россияне совершили авиаудары по Харькову и пригороду – пострадали пять человек, есть повреждения, сообщила областная прокуратура.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

По данным правоохранителей, около 21:15 31 октября Вооруженные силы РФ ударили по Киевскому району Харькова – мужчина и женщина подверглись острой реакции на стресс, повреждены жилой дом и машины.

Приблизительно в это же время РФ атаковала из авиации по Дергачам: зафиксировано попадание по территории гражданского предприятия, охранник получил ранение стеклом, у водителя и еще одного охранника диагностировали острую реакцию на стресс, возник пожар.

Предварительно оба удара были нанесены ФАБ-250 с универсальным модулем планирования и коррекции, который увеличивает дальность применения авиабомбы на десятки километров.

Правоохранители открыли дело по статье о военных преступлениях. Максимальное наказание – 12 лет тюрьмы.

Фото: Харьковская областная прокуратура

Фото: Харьковская областная прокуратура

Фото: Харьковская областная прокуратура

Вечером 31 октября россияне несколько раз атаковали Полтавскую общину беспилотниками – повреждены три жилых дома и хозяйственное сооружение, спасены два человека.

К утру Воздушные силы сообщили, что украинские защитники сбили 31 российский беспилотник и одну управляемую авиаракету Х-59/69, но остальные тоже не достигли целей.