РФ сбросила КАБ на подъезд в Харькове: погиб ребенок, 35 пострадавших, под завалами люди
В результате российской атаки поздно вечером 30 октября в Харькове погиб ребенок, 35 человек получили ранения. Об этом утром 31 октября сообщили Госслужба по чрезвычайным ситуациям и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
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Удар по девятиэтажному дому оккупанты нанесли, предварительно, авиационной бомбой ФАБ-500.
Утром спасатели сообщили, что разрушен подъезд с пятого по первый этаж. Под завалами, возможно, остаются люди. Аварийно-спасательные работы продолжаются.
Синегубов уточнил, что мальчику, которого убила страна-террорист, было 11 лет. Его деблокировали из-под завалов с тяжелыми травмами головы и переломами. Более получаса медики проводили реанимационные мероприятия, но спасти ребенка не удалось.
- 28 октября РФ совершила авиаудар по зданию Госпрома в Харькове, в результате чего пострадали семь человек.
- В ночь на 29 октября Россия нанесла удар по частному сектору Основянского района Харькова, в результате чего погибли четыре человека.