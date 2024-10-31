РФ сбросила КАБ на подъезд в Харькове: погиб ребенок, 35 пострадавших, под завалами люди

Россия в очередной раз атаковала гражданских в Харькове. Предварительно, оккупанты применили ФАБ-500

Фото: ГСЧС

В результате российской атаки поздно вечером 30 октября в Харькове погиб ребенок, 35 человек получили ранения. Об этом утром 31 октября сообщили Госслужба по чрезвычайным ситуациям и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

Удар по девятиэтажному дому оккупанты нанесли, предварительно, авиационной бомбой ФАБ-500.

Утром спасатели сообщили, что разрушен подъезд с пятого по первый этаж. Под завалами, возможно, остаются люди. Аварийно-спасательные работы продолжаются.

Синегубов уточнил, что мальчику, которого убила страна-террорист, было 11 лет. Его деблокировали из-под завалов с тяжелыми травмами головы и переломами. Более получаса медики проводили реанимационные мероприятия, но спасти ребенка не удалось.