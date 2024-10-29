РФ нанесла удар по Харькову ракетой-гибридом: из-под завалов достали тела – фото, видео

Во время разбора завалов были обнаружены четыре тела погибших граждан

Фото: ГСЧС

В ночь на 29 октября Россия нанесла удар по частному сектору Основянского района Харькова, в результате чего по состоянию на утро известно о четырех погибших. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

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Удар был нанесен, вероятно, управляемой авиабомбой. Это произошло в 02:51. Вражеская атака повредила около 20 домов в частном секторе, два дома были уничтожены.

На месте авиаудара работают спасатели, продолжающие разбирать завалы. Уже удалось деблокировать четыре тела.

ДОПОЛНЕНО В 07:20. Терехов сообщил, что Россия нанесла ночной удар ракетой-гибридом "Гром-Е1".

Эти боеприпасы россияне позиционируют как гибрид ракеты и планирующей авиабомбы на базе Х-38.

Мэр отметил, что в последние дни враг сконцентрировался именно на террористических ударах по Харькову – бьет по жилым домам, историческим памятникам, по символам города – как Госпром.