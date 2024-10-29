РФ нанесла удар по Харькову ракетой-гибридом: из-под завалов достали тела – фото, видео

РФ нанесла удар по Харькову ракетой-гибридом: из-под завалов достали тела – фото, видеодополнено
В ночь на 29 октября Россия нанесла удар по частному сектору Основянского района Харькова, в результате чего по состоянию на утро известно о четырех погибших. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
Удар был нанесен, вероятно, управляемой авиабомбой. Это произошло в 02:51. Вражеская атака повредила около 20 домов в частном секторе, два дома были уничтожены.
На месте авиаудара работают спасатели, продолжающие разбирать завалы. Уже удалось деблокировать четыре тела.
ДОПОЛНЕНО В 07:20. Терехов сообщил, что Россия нанесла ночной удар ракетой-гибридом "Гром-Е1".
Эти боеприпасы россияне позиционируют как гибрид ракеты и планирующей авиабомбы на базе Х-38.
Мэр отметил, что в последние дни враг сконцентрировался именно на террористических ударах по Харькову – бьет по жилым домам, историческим памятникам, по символам города – как Госпром.
- Вечером 27 октября россияне нанесли авиационные удары по Харькову и области. В результате атак пострадали более двух десятков человек, из них пятеро – дети.
- Ночью 28 октября РФ нанесла авиаудар по зданию Госпрома в Харькове, в результате чего пострадали семь человек.