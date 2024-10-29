Росія завдала удару по Харкову ракетою-гібридом: з-під завалів дістали чотири тіла – фото, відео

Під час розбору завалів було знайдено чотири тіла загиблих громадян

Фото: ДСНС

В ніч проти 29 жовтня Росія завдала удару по приватному сектору Основ'янського району Харкова, внаслідок чого станом на ранок відомо про чотирьох загиблих. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

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Удар було здійснено, ймовірно, керованою авіабомбою. Це сталося о 02:51. Ворожа атака пошкодила близько 20 будинків у приватному секторі, два будинки було знищено.

На місці авіаудару працюють рятувальники, які продовжують розбирати завали. Вже вдалося деблокувати чотири тіла.

ДОПОВНЕНО О 07:20. Терехов повідомив, що Росія завдала нічного удару ракетою-гібридом "Грім-Є1".

Ці боєприпаси росіяни позиціюють як гібрид ракети та планерувальної авіабомби на базі Х-38.

Мер зазначив, що останніми днями ворог сконцентрувався саме на терористичних ударах по Харкову – бʼє по житлових будинках, історичних памʼятках, по символах міста – як Держпром.