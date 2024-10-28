У Харкові росіяни влучили авіабомбою біля дев'ятиповерхівки, постраждали семеро людей – фото

За попередніми даними, поранення дістали семеро осіб, серед них одна дитина

Фото: ДСНС

Кількість постраждалих внаслідок російського авіаційного удару по Харкову ввечері 27 жовтня зросла до семи. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

У результаті авіаудару частково постраждали квартири на верхньому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку, також у будівлі були вибиті вікна.

За попередніми даними, поранення дістали семеро осіб, серед них одна дитина. На місці події працювали психологи ДСНС, надаючи необхідну підтримку постраждалим.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Раніше Харківська обласна прокуратура повідомляла, що постраждалі у Харкові того вечора – пенсіонери від 61 до 76 років.