У Харкові росіяни влучили авіабомбою біля дев'ятиповерхівки, постраждали семеро людей – фото
Кількість постраждалих внаслідок російського авіаційного удару по Харкову ввечері 27 жовтня зросла до семи. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
У результаті авіаудару частково постраждали квартири на верхньому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку, також у будівлі були вибиті вікна.
За попередніми даними, поранення дістали семеро осіб, серед них одна дитина. На місці події працювали психологи ДСНС, надаючи необхідну підтримку постраждалим.
Раніше Харківська обласна прокуратура повідомляла, що постраждалі у Харкові того вечора – пенсіонери від 61 до 76 років.
- У ніч проти 27 жовтня загарбники завдали ударів по енергетичних об’єктах Сумської області. Також росіяни атакували Київ ударними безпілотниками, всі були знешкоджені на околицях столиці.
- Загалом окупанти атакували українські регіони 80 ударними безпілотниками. Сили протиповітряної оборони збили половину з них.
- Вдень росіяни вдарили FPV-дронами по Куцурубській громаді Миколаївського району – загинув місцевий житель, окупанти повторно атакували машину поліціянтів.