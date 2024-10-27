Росіяни атакували "шахедами" енергооб’єкти Сумської області

Під ударом опинився Роменський район, зазначили в ОВА

"Шахед" (Ілюстративне фото: Depositphotos)

У ніч проти 27 жовтня окупанти завдали ударів по енергетичних об’єктах Сумської області. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

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Під атакою ворожих безпілотників типу "шахед" опинилися об'єкти критичної інфраструктури Роменського району. На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюють, зазначили в ОВА.

Водночас місцева влада повідомила, що в результаті протиповітряних боїв розрахунками Сухопутних військ Збройних Сил України та добровольцями було знищено три російські безпілотники.

19 вересня росіяни завдали удару по обласному геріатричному центру в Сумах: одна людина загинула, 13 отримали поранення.

19 жовтня росіяни завдали комбінованого удару по Шосткинській громаді Сумської області. Під атакою опинився пожежно-рятувальний підрозділ.