Росіяни атакували "шахедами" енергооб’єкти Сумської області
У ніч проти 27 жовтня окупанти завдали ударів по енергетичних об’єктах Сумської області. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.
Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram
Під атакою ворожих безпілотників типу "шахед" опинилися об'єкти критичної інфраструктури Роменського району. На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюють, зазначили в ОВА.
Водночас місцева влада повідомила, що в результаті протиповітряних боїв розрахунками Сухопутних військ Збройних Сил України та добровольцями було знищено три російські безпілотники.
- 19 вересня росіяни завдали удару по обласному геріатричному центру в Сумах: одна людина загинула, 13 отримали поранення.
- 19 жовтня росіяни завдали комбінованого удару по Шосткинській громаді Сумської області. Під атакою опинився пожежно-рятувальний підрозділ.
Читайте також