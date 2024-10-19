Росіяни вночі вдарили по Сумській області: поранено сімох людей, зокрема рятувальників – фото

Під атакою опинився пожежно-рятувальний підрозділ в місті Шостка

Рятувальники (Ілюстративне фото: ДСНС України)

У ніч проти 19 жовтня росіяни завдали комбінованого удару по Шосткинській громаді Сумської області. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

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За даними ОВА, окупанти застосували керовані авіабомби та ударні безпілотники. Сили протиповітряної оборони збили три "шахеди".

Внаслідок ворожої атаки, за попередньою інформацією, поранення отримали семеро людей.

Також пошкоджено об'єкти енергетики та інфраструктури. Знеструмлено низку населених пунктів громади. Електропостачання частково відновлено, роботи тривають, зазначили в ОВА.

ДОПОВНЕНО О 10:15. Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що окупанти завдали авіаційного удару по пожежно-рятувальному підрозділу в місті Шостка. Частково зруйновано будівлю. На момент атаки особовий склад перебував в укритті.

П’ять рятувальників отримали поранення, їх госпіталізували. Пошкоджено будівлі та шість одиниць техніки ДСНС.

ДОПОВНЕНО ОБ 11:25. У Національній поліції уточнили, що унаслідок атаки пошкоджені п'ять адміністративних будівель, житлова багатоповерхівка, лікувальний заклад, школа та міська друкарня.

Фото: Національна поліція

Фото: Національна поліція

Фото: Національна поліція

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС