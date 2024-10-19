Россияне ночью ударили по Сумской области: ранены семь человек – фото
Спасатели (Иллюстративное фото: ГСЧС Украины)

В ночь на 19 октября россияне нанесли комбинированный удар по Шосткинской общине Сумской области. Об этом сообщила Сумская областная военная администрация.

По данным ОВА, оккупанты применили управляемые авиабомбы и ударные беспилотники. Силы противовоздушной обороны сбили три "шахеда".

В результате вражеской атаки, по предварительной информации, ранения получили семь человек.

Также повреждены объекты энергетики и инфраструктуры. Обесточен ряд населенных пунктов общины. Электроснабжение частично восстановлено, работы продолжаются, отметили в ОВА.

ДОПОЛНЕНО В 10:15. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что оккупанты нанесли авиационный удар по пожарно-спасательному подразделению в городе Шостка. Частично разрушено здание. В момент атаки личный состав находился в укрытии.

Пять спасателей получили ранения, их госпитализировали. Повреждены здания и шесть единиц техники ГСЧС.

Россияне ночью ударили по Сумской области: ранены семь человек – фото
Фото: ГСЧС
Россияне ночью ударили по Сумской области: ранены семь человек – фото
Фото: ГСЧС
Россияне ночью ударили по Сумской области: ранены семь человек – фото
Фото: ГСЧС
Россияне ночью ударили по Сумской области: ранены семь человек – фото
Фото: ГСЧС
  • 17 сентября РФ нанесла авиаудар по гражданской и промышленной инфраструктуре города Глухов. Повреждения получили не менее 20 частных домов, транспорт и элеватор.
  • В тот же день россияне ударили баллистической ракетой по территории одного из предприятий в Сумах.
  • Вечером 18 сентября в результате очередного российского удара в Сумах были обесточены все объекты водоканала.
  • 19 сентября россияне нанесли удар по областному гериатрическому центру в Сумах: один человек погиб, 13 получили ранения.
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