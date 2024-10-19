Россияне ночью ударили по Сумской области: ранены семь человек – фото

Россияне ночью ударили по Сумской области: ранены семь человек – фотодополнено
В ночь на 19 октября россияне нанесли комбинированный удар по Шосткинской общине Сумской области. Об этом сообщила Сумская областная военная администрация.
По данным ОВА, оккупанты применили управляемые авиабомбы и ударные беспилотники. Силы противовоздушной обороны сбили три "шахеда".
В результате вражеской атаки, по предварительной информации, ранения получили семь человек.
Также повреждены объекты энергетики и инфраструктуры. Обесточен ряд населенных пунктов общины. Электроснабжение частично восстановлено, работы продолжаются, отметили в ОВА.
ДОПОЛНЕНО В 10:15. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что оккупанты нанесли авиационный удар по пожарно-спасательному подразделению в городе Шостка. Частично разрушено здание. В момент атаки личный состав находился в укрытии.
Пять спасателей получили ранения, их госпитализировали. Повреждены здания и шесть единиц техники ГСЧС.
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