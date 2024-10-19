Российская дроновая атака на Киев: обломком ранена женщина, ее оперируют
В ночь на 19 октября россияне атаковали Киев ударными беспилотниками, в результате чего была ранена женщина. Об этом сообщили мэр Киева Виталий Кличко и Киевская городская военная администрация.
По данным КГВА, дроны заходили на город с разных направлений. Воздушная тревога в столице длилась более трех с половиной часов. Силы обороны сбили все угрожавшие столице беспилотники. Но в этот раз не обошлось без потерпевших.
В Днепровском районе поврежден фасад дома, молодая женщина получила серьезное ранение нижней конечности.
В то же время Кличко написал, что женщина пострадала в Дарницком районе.
"Ее госпитализировали и оперируют. Небольшой обломок БпЛА попал в дом женщины через окно балкона", — уточнил Кличко.
Также, по информации КМВА, в Дарницком районе обломками дронов повреждены припаркованные авто.
- В ночь на 18 октября КГВА заявила об одной из самых массированных атак беспилотниками. Все БпЛА, двигавшиеся в сторону столицы, были обезврежены.
- В ту ночь оккупанты выпустили по Украине 135 дронов. 80 из них были сбиты силами ПВО.