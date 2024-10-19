Российская дроновая атака на Киев: обломком ранена женщина, ее оперируют

Киев (Иллюстративное фото: Depositphotos)

В ночь на 19 октября россияне атаковали Киев ударными беспилотниками, в результате чего была ранена женщина. Об этом сообщили мэр Киева Виталий Кличко и Киевская городская военная администрация.

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По данным КГВА, дроны заходили на город с разных направлений. Воздушная тревога в столице длилась более трех с половиной часов. Силы обороны сбили все угрожавшие столице беспилотники. Но в этот раз не обошлось без потерпевших.

В Днепровском районе поврежден фасад дома, молодая женщина получила серьезное ранение нижней конечности.

В то же время Кличко написал, что женщина пострадала в Дарницком районе.

"Ее госпитализировали и оперируют. Небольшой обломок БпЛА попал в дом женщины через окно балкона", — уточнил Кличко.

Также, по информации КМВА, в Дарницком районе обломками дронов повреждены припаркованные авто.