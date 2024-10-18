Одна из самых массовых дроновых атак. Россия запустила 135 беспилотников: ПВО сбила 80

44 российских беспилотника локационно потеряны, два – улетели в Беларусь

Охота на "шахеды" (Фото: Анатолий Штефан/Facebook)

В ночь на 18 октября российские оккупанты запустили по Украине 135 ударных беспилотников, силы противовоздушной обороны сбили большинство из них. Об этом сообщило командование Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

Читайте нас в Telegram: главные новости коротко

Беспилотники запускали из российских Курска, Орла и Приморско-Ахтарска. По состоянию на 08:30 18 октября радиотехническими войсками ВС обнаружили и осуществили сопровождение 135 дронов.

В результате противовоздушного боя сбиты 80 вражеских беспилотников в Одесской, Сумской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Кировоградской, Черниговской, Полтавской, Хмельницкой, Ровенской, Харьковской, Херсонской, Волынской и Винницкой областях.

44 российских беспилотника локационно потеряны, два – улетели в Беларусь, еще около 10 ударных дронов находятся в воздушном пространстве центральных областей Украины.

Россия почти каждую ночь атакует Украину ударными дронами. В ночь на 16 октября оккупационные войска атаковали 136 "шахедами".

В ночь на 17 октября оккупанты запустили 56 беспилотников и авиационную ракету Х-59.