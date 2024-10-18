Одна из самых массовых дроновых атак. Россия запустила 135 беспилотников: ПВО сбила 80
В ночь на 18 октября российские оккупанты запустили по Украине 135 ударных беспилотников, силы противовоздушной обороны сбили большинство из них. Об этом сообщило командование Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.
Беспилотники запускали из российских Курска, Орла и Приморско-Ахтарска. По состоянию на 08:30 18 октября радиотехническими войсками ВС обнаружили и осуществили сопровождение 135 дронов.
В результате противовоздушного боя сбиты 80 вражеских беспилотников в Одесской, Сумской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Кировоградской, Черниговской, Полтавской, Хмельницкой, Ровенской, Харьковской, Херсонской, Волынской и Винницкой областях.
44 российских беспилотника локационно потеряны, два – улетели в Беларусь, еще около 10 ударных дронов находятся в воздушном пространстве центральных областей Украины.
- Россия почти каждую ночь атакует Украину ударными дронами. В ночь на 16 октября оккупационные войска атаковали 136 "шахедами".
- В ночь на 17 октября оккупанты запустили 56 беспилотников и авиационную ракету Х-59.