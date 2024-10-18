Одна з наймасовіших дронових атак. Росія запустила 135 безпілотників: ППО збила 80

44 російські безпілотники локаційно втрачено, два – полетіли в Білорусь

Полювання на "шахеди" (Фото: Анатолій Штефан/Facebook)

У ніч проти 18 жовтня російські окупанти запустили по Україні 135 ударних безпілотників, сили протиповітряної оборони збили більшість з них. Про це повідомило командування Повітряних сил Збройних Сил України.

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Безпілотники запускали з російських Курська, Орла та Приморсько-Ахтарська. Станом на 08:30 18 жовтня радіотехнічними військами ПС виявлено та здійснено супровід 135 дронів.

В результаті протиповітряного бою збито 80 ворожих безпілотників в Одеській, Сумській, Черкаській, Київській, Житомирській, Кіровоградській, Чернігівській, Полтавській, Хмельницькій, Рівненській, Харківській, Херсонській, Волинській та Вінницькій областях.

44 російські безпілотники локаційно втрачено, два – полетіли в Білорусь, ще близько 10 ударних дронів фіксують у повітряному просторі центральних областей України.

Росія майже щоночі атакує Україну ударними дронами. В ніч проти 16 жовтня окупаційні війська атакували 136 "шахедами".

В ніч проти 17 жовтня окупанти запустили 56 безпілотників і авіаційну ракету Х-59.