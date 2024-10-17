Росіяни атакували 56 дронами – п'ять влучань по об'єктах інфраструктури у прифронтових областях
Ілюстративне фото: Depositphotos

Ввечері 16 і вночі 17 жовтня росіяни атакували Україну 56 ударними дронами та безпілотниками невстановленого типу, а також керованою авіаційною ракетою Х-59, повідомили Повітряні сили.

За даними військових, окупанти запустили ракету з Курської області, дрони – з Курська, Орла та Приморсько-Ахтарська у РФ.

У відбитті нападу взяли участь авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони.

Завдяки бойовій роботі захисників вдалося збити 22 безпілотники у Сумській, Київській, Полтавській, Чернігівській, Житомирській, Миколаївській, Черкаській, Одеській та Тернопільській областях, повідомили Повітряні сили.

Військові зауважили, що 27 ударних безпілотників та дрони невстановленого типу були локаційно втрачені завдяки активній протидії української РЕБ, а ще два БпЛА перелетіли у напрямку Білорусі.

Загалом зафіксовано п'ять влучань безпілотників по об'єктах інфраструктури у прифронтових областях.

Інфографіка: Повітряні сили
Інфографіка: Повітряні сили
  • Росіяни атакували енергетичну інфраструктуру на Миколаївщині – є знеструмлення, енергетики вже заживили більшу частину споживачів.
  • Мер Києва повідомив, що у Деснянському районі столиці виявили невеликий уламок дрона на території дитячого садочка – розбита шибка, інших руйнувань та постраждалих немає. Також уламки впали на відкритій місцевості – обійшлося без руйнувань і постраждалих.
  • Раніше, у ніч на 16 жовтня, РФ також атакувала Україну – била "шахедами". Через атаку мешканці Херсона повністю залишилися без світла, також перебої зі світлом спостерігалися у Миколаєві. У Тернопільській області країна-агресор обстріляла промисловий об'єкт.
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