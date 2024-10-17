Росіяни атакували 56 дронами – п'ять влучань по об'єктах інфраструктури у прифронтових областях
Ввечері 16 і вночі 17 жовтня росіяни атакували Україну 56 ударними дронами та безпілотниками невстановленого типу, а також керованою авіаційною ракетою Х-59, повідомили Повітряні сили.
За даними військових, окупанти запустили ракету з Курської області, дрони – з Курська, Орла та Приморсько-Ахтарська у РФ.
У відбитті нападу взяли участь авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони.
Завдяки бойовій роботі захисників вдалося збити 22 безпілотники у Сумській, Київській, Полтавській, Чернігівській, Житомирській, Миколаївській, Черкаській, Одеській та Тернопільській областях, повідомили Повітряні сили.
Військові зауважили, що 27 ударних безпілотників та дрони невстановленого типу були локаційно втрачені завдяки активній протидії української РЕБ, а ще два БпЛА перелетіли у напрямку Білорусі.
Загалом зафіксовано п'ять влучань безпілотників по об'єктах інфраструктури у прифронтових областях.
- Росіяни атакували енергетичну інфраструктуру на Миколаївщині – є знеструмлення, енергетики вже заживили більшу частину споживачів.
- Мер Києва повідомив, що у Деснянському районі столиці виявили невеликий уламок дрона на території дитячого садочка – розбита шибка, інших руйнувань та постраждалих немає. Також уламки впали на відкритій місцевості – обійшлося без руйнувань і постраждалих.
- Раніше, у ніч на 16 жовтня, РФ також атакувала Україну – била "шахедами". Через атаку мешканці Херсона повністю залишилися без світла, також перебої зі світлом спостерігалися у Миколаєві. У Тернопільській області країна-агресор обстріляла промисловий об'єкт.