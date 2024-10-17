Росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Миколаївщини – йдуть роботи

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Росіяни атакували енергетичну інфраструктуру на Миколаївщині – є знеструмлення, повідомив очільник обладміністрації Віталій Кім.

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За його словами, енергетики вже заживили більшу частину споживачів, але роботи тривають.

Про постраждалих не повідомляється.

У ніч на 17 жовтня сили та засоби протиповітряної оборони вели бойову роботу в області – деталі обіцяють повідомити згодом.