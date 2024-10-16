Весь Херсон залишився без світла, причини з'ясовують

Фото: Херсонська МВА

Жителі Херсону повністю залишилися без електроенергії, причини з'ясовують. Про це повідомив очільник міської військової адміністрації Роман Мрочко.

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"У Херсоні зникла електрика. Попередньо, знеструмлене все місто. Причини з’ясовуються", – написав він.

В ніч проти 16 жовтня Росія атакувала Україну 136 "шахедами", 51 дрон збили над 14 областями. Зараз бойова робота триває, станом на 07:00 у повітряному просторі країни були ще 20 ворожих безпілотників.

У Тернопільській області країна-агресор обстріляла промисловий об'єкт, постраждалих немає.

Унаслідок ударів російських ракет і дронів знищено понад 9 ГВт потужностей української генерації. Водночас пік споживання енергії в Україні минулої зими був 18 ГВт.

26 серпня внаслідок російської ракетно-дронової атаки на Україну чотири енергоблоки АЕС тимчасово від'єдналися від мережі.