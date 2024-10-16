Весь Херсон остался без света, причины выясняют

Фото: Херсонская ГВА

Жители Херсона полностью остались без электроэнергии, причины выясняются. Об этом сообщил глава городской военной администрации Роман Мрочко.

"В Херсоне пропало электричество. Предварительно, обесточен весь город. Причины выясняются", – написал он.

В ночь на 16 октября Россия атаковала Украину 136 "шахедами", 51 дрон сбили над 14 областями. Сейчас боевая работа продолжается, на 07:00 в воздушном пространстве страны находились еще 20 вражеских беспилотников.

В Тернопольской области страна-агрессор обстреляла промышленный объект, пострадавших нет.

В результате ударов российских ракет и дронов уничтожено более 9 ГВт мощностей украинской генерации. В то же время пик потребления энергии в Украине прошлой зимой был 18 ГВт.

26 августа в результате российской ракетно-дроновой атаки на Украину четыре энергоблока АЭС временно отсоединились от сети.