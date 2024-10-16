Весь Херсон остался без света, причины выясняют
Жители Херсона полностью остались без электроэнергии, причины выясняются. Об этом сообщил глава городской военной администрации Роман Мрочко.
"В Херсоне пропало электричество. Предварительно, обесточен весь город. Причины выясняются", – написал он.
В ночь на 16 октября Россия атаковала Украину 136 "шахедами", 51 дрон сбили над 14 областями. Сейчас боевая работа продолжается, на 07:00 в воздушном пространстве страны находились еще 20 вражеских беспилотников.
В Тернопольской области страна-агрессор обстреляла промышленный объект, пострадавших нет.
- В результате ударов российских ракет и дронов уничтожено более 9 ГВт мощностей украинской генерации. В то же время пик потребления энергии в Украине прошлой зимой был 18 ГВт.
- 26 августа в результате российской ракетно-дроновой атаки на Украину четыре энергоблока АЭС временно отсоединились от сети.