Весь Херсон остался без света, причины выясняют
Фото: Херсонская ГВА

Жители Херсона полностью остались без электроэнергии, причины выясняются. Об этом сообщил глава городской военной администрации Роман Мрочко.

"В Херсоне пропало электричество. Предварительно, обесточен весь город. Причины выясняются", – написал он.

В ночь на 16 октября Россия атаковала Украину 136 "шахедами", 51 дрон сбили над 14 областями. Сейчас боевая работа продолжается, на 07:00 в воздушном пространстве страны находились еще 20 вражеских беспилотников.

В Тернопольской области страна-агрессор обстреляла промышленный объект, пострадавших нет.

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