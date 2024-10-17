Россияне атаковали энергетическую инфраструктуру Николаевской области – идут работы

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Россияне атаковали энергетическую инфраструктуру в Николаевской области – есть обесточивание, сообщил глава обладминистрации Виталий Ким.

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По его словам, энергетики уже заживили большую часть потребителей, но работы продолжаются.

О пострадавших не сообщается.

В ночь на 17 октября силы и средства противовоздушной обороны вели боевую работу в области – детали обещают сообщить впоследствии.