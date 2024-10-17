Россияне атаковали энергетическую инфраструктуру Николаевской области – идут работы
Россияне атаковали энергетическую инфраструктуру в Николаевской области – есть обесточивание, сообщил глава обладминистрации Виталий Ким.
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По его словам, энергетики уже заживили большую часть потребителей, но работы продолжаются.
О пострадавших не сообщается.
В ночь на 17 октября силы и средства противовоздушной обороны вели боевую работу в области – детали обещают сообщить впоследствии.
- В ночь на 16 октября РФ также атаковала Украину – била "шахедами".
- Из-за атаки жители Херсона полностью остались без света, также перебои со светом наблюдались в Николаеве.
- В Тернопольской области страна-агрессор обстреляла промышленный объект.