В Николаеве гремели взрывы. Больше десятка пострадавших, есть жертва – фото
В ночь на 15 октября в Николаеве прогремели взрывы. В результате атаки погиб один человек и еще 11 пострадали, сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким.
По его словам, среди пострадавших есть люди в тяжелом состоянии. Взрывы в городе прозвучали около 02:30, а воздушную тревогу объявили уже после. В Воздушных силах предупреждали, что есть угроза баллистики з юга, и что на Николаев идет скоростная цель.
Официальной информации по состоянию на 06:30 чем атаковали город и куда были попадания, нет. Как сообщает приближенный к ВСУ Telegtram-канал Николаевский Ванек, предварительно, Николаев могли атаковать ракетами С-300, один из ударов якобы пришелся по жилому дому, на месте случился пожар. Утверждается, что двое из 11 пострадавших могут быть в состоянии средней тяжести и тяжелом состоянии.
Журналист LIGA.net в областном центре сообщает, что было слышно около семи взрывов в разных районах. В квартирах, рядом с которыми произошли взрывы, ударной волной повыбивало стекла и двери.
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