В Николаевской области "шахед" попал по территории фермы, был пожар

В области защитникам удалось уничтожить три "шахеда"

Shahed (Иллюстративное фото:Pacific Press)

Россияне атаковали дронами-камикадзе типа Shahed Николаевскую область – один из беспилотников попал по территории фермы, вспыхнул пожар. Об этом сообщил глава Николаевской обладминистрации Виталий Ким.

По его данным, в области защитникам удалось уничтожить три "шахеда".

Оккупанты атаковали Снигиревскую общину – из-за попадания одного из беспилотника возник пожар на территории фермерского хозяйства, а также из-за падения обломков сбитого дрона произошло возгорание сухой травы на открытой территории за пределами населенного пункта, написал Ким.

Пожар удалось оперативно ликвидировать, обошлось без пострадавших, сообщил глава ОВА.