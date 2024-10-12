В Николаевской области "шахед" попал по территории фермы, был пожар
Россияне атаковали дронами-камикадзе типа Shahed Николаевскую область – один из беспилотников попал по территории фермы, вспыхнул пожар. Об этом сообщил глава Николаевской обладминистрации Виталий Ким.
По его данным, в области защитникам удалось уничтожить три "шахеда".
Оккупанты атаковали Снигиревскую общину – из-за попадания одного из беспилотника возник пожар на территории фермерского хозяйства, а также из-за падения обломков сбитого дрона произошло возгорание сухой травы на открытой территории за пределами населенного пункта, написал Ким.
Пожар удалось оперативно ликвидировать, обошлось без пострадавших, сообщил глава ОВА.
- Ночью 12 октября россияне совершили авиаудары по Запорожью – трое пострадавших, среди них 12-летняя девочка, есть разрушения.
В общей сложности привлечены 34 спасателя и шесть единиц техники – на местах работают полицейские, взрывотехники и волонтеры Красного Креста, отметила ГСЧС.