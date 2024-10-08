Россияне ударили тремя КАБами по Константиновке – погибла пожилая женщина, есть раненые

Оккупанты попали в два жилых дома и разрушенное ранее здание, повреждено 17 многоэтажек, три образовательных учреждения, три газопровода и семь машин

Фото: Telegram Вадим Филашкин

Вечером 8 октября россияне в очередной раз ударили по Константиновке Донецкой области – по меньшей мере погиб один человек, шесть раненых. Об этом сообщил глава областной администрации Вадим Филашкин.

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Оккупанты сбросили на город три управляемых авиабомбы – попали в два жилых дома и разрушенное ранее здание, повреждено 17 многоэтажек, три образовательных заведения, три газопровода и семь машин, сообщил чиновник.

Филашкин в очередной раз призвал жителей эвакуироваться.

На месте ушибов работают органы власти и ответственные службы, отметил председатель ОВА.

Донецкая областная прокуратура добавила, что вероятно оккупанты били по Константиновке КАБ-250 с универсальным модулем планирования и коррекции, который увеличивает дальность применения авиабомбы на десятки километров.

По данным правоохранителей, погибшая – 77-летняя женщина, которая в своем доме получила несовместимые с жизнью телесные повреждения, также с различными травмами госпитализированы гражданские женщины в возрасте 61,73, 83 года и мужчины 30, 45 и 73 лет.

Открыто уголовное производство насчет военного преступления, сопряженного с умышленным убийством. Максимальное наказание – пожизненное заключение.

Фото: Telegram Вадим Филашкин

Фото: Telegram Вадим Филашкин

Фото: Telegram Вадим Филашкин

Фото: Telegram Вадим Филашкин

Фото: Telegram Вадим Филашкин

6 октября россияне ударили тремя авиабомбами по Константиновке – один человек погиб, двое раненых, повреждены две многоэтажки, административное здание, магазин, кафе, банк, почта и линия электропередач.

7 октября оккупанты снова ударили авиабомбой по Константиновке – ранены четыре гражданских, есть повреждения.

Пожар в админздании, возникший из-за удара 6 октября, спасателям удалось потушить лишь почти через двое суток – из-за угрозы повторных обстрелов.