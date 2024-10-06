Россияне ударили КАБами по Константиновке – один погибший и двое раненых, разрушение: фото
Фото: Telegram Вадим Филашкин

Россияне ударили авиабомбами по Константиновке Донецкой области – предварительно, один человек погиб, двое раненых. Об этом сообщил глава обладминистрации Вадим Филашкин.

В воскресенье днем оккупанты сбросили на город три управляемых авиабомба – повреждены две многоэтажки, административное здание, магазин, кафе, банк, почта и линия электропередач, написал он.

На месте работают представители органов власти и профильных служб, отметил Филашкин.

Чиновник призвал жителей эвакуироваться.

Фото: Telegram Вадим Филашкин
Фото: Telegram Вадим Филашкин
Фото: Telegram Вадим Филашкин
Фото: Telegram Вадим Филашкин
Фото: Telegram Вадим Филашкин
Фото: Telegram Вадим Филашкин
Фото: Telegram Вадим Филашкин
Фото: Telegram Вадим Филашкин

Город Константиновка находится на расстоянии около 7 километров от линии фронта:

Карта: Deepstate
Карта: Deepstate
Карта: Deepstate
Карта: Deepstate

Ранее утром стало известно, что оккупационные войска нанесли удар по Краматорску Донецкой области, повреждена пожарно-спасательная часть.

  • Утром 6 октября МВД сообщило, что из-за российского дронового удара была повреждена гражданская инфраструктура, включая складские помещения и грузовые автомобили. Возникли пожары, спасатели их потушили.
  • Также в Одесской области из-за российской ракетной атаки "Искандером-М" было повреждено сухогрузное гражданское судно.
Читайте также
Россияне ударили FPV-дроном рядом с автобусной остановкой в Купянске, двое раненых – фото
войнаДонецкударатакаконстантиновкакабВадим Филашкин