Россияне ударили КАБами по Константиновке – один погибший и двое раненых, разрушение: фото

Повреждены две многоэтажки, административное здание, магазин, кафе, банк, почта и линия электропередач

Фото: Telegram Вадим Филашкин

Россияне ударили авиабомбами по Константиновке Донецкой области – предварительно, один человек погиб, двое раненых. Об этом сообщил глава обладминистрации Вадим Филашкин.

Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами

В воскресенье днем оккупанты сбросили на город три управляемых авиабомба – повреждены две многоэтажки, административное здание, магазин, кафе, банк, почта и линия электропередач, написал он.

На месте работают представители органов власти и профильных служб, отметил Филашкин.

Чиновник призвал жителей эвакуироваться.

Фото: Telegram Вадим Филашкин

Фото: Telegram Вадим Филашкин

Фото: Telegram Вадим Филашкин

Фото: Telegram Вадим Филашкин

Город Константиновка находится на расстоянии около 7 километров от линии фронта:

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate

Ранее утром стало известно, что оккупационные войска нанесли удар по Краматорску Донецкой области, повреждена пожарно-спасательная часть.