Россияне ударили КАБами по Константиновке – один погибший и двое раненых, разрушение: фото
Россияне ударили авиабомбами по Константиновке Донецкой области – предварительно, один человек погиб, двое раненых. Об этом сообщил глава обладминистрации Вадим Филашкин.
В воскресенье днем оккупанты сбросили на город три управляемых авиабомба – повреждены две многоэтажки, административное здание, магазин, кафе, банк, почта и линия электропередач, написал он.
На месте работают представители органов власти и профильных служб, отметил Филашкин.
Чиновник призвал жителей эвакуироваться.
Город Константиновка находится на расстоянии около 7 километров от линии фронта:
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