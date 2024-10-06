Росіяни вдарили КАБами по Костянтинівці – один загиблий та двоє поранених, руйнування: фото

Пошкоджено дві багатоповерхівки, адміністративна будівля, крамниця, кав'ярня, банк, пошта і лінія електропередач

Фото: Telegram Вадим Філашкін

Росіяни вдарили авіабомбами по Костянтинівці Донецької області – попередньо, одна людина загинула, двоє поранених. Про це повідомив очільник обладміністрації Вадим Філашкін.

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У неділю вдень окупанти скинули на місто три керовані авіабомби – пошкоджено дві багатоповерхівки, адміністративна будівля, крамниця, кав'ярня, банк, пошта і лінія електропередач, написав він.

На місці працюють представники органів влади та профільних служб, зауважив Філашкін.

Посадовець закликав мешканців евакуюватися.

Фото: Telegram Вадим Філашкін

Фото: Telegram Вадим Філашкін

Фото: Telegram Вадим Філашкін

Фото: Telegram Вадим Філашкін

Місто Костянтинівка знаходиться на відстані близько семи кілометрів від лінії фронту:

Мапа: Deepstate

Мапа: Deepstate

Раніше вранці стало відомо, що окупаційні війська завдали удару по Краматорську Донецької області, пошкоджено пожежно-рятувальну частину.