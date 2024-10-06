Росіяни вдарили КАБами по Костянтинівці – один загиблий та двоє поранених, руйнування: фото
Росіяни вдарили авіабомбами по Костянтинівці Донецької області – попередньо, одна людина загинула, двоє поранених. Про це повідомив очільник обладміністрації Вадим Філашкін.
У неділю вдень окупанти скинули на місто три керовані авіабомби – пошкоджено дві багатоповерхівки, адміністративна будівля, крамниця, кав'ярня, банк, пошта і лінія електропередач, написав він.
На місці працюють представники органів влади та профільних служб, зауважив Філашкін.
Посадовець закликав мешканців евакуюватися.
Місто Костянтинівка знаходиться на відстані близько семи кілометрів від лінії фронту:
Раніше вранці стало відомо, що окупаційні війська завдали удару по Краматорську Донецької області, пошкоджено пожежно-рятувальну частину.
- Вранці 6 жовтня МВС повідомило, що через російський дроновий удар було пошкоджено цивільну інфраструктуру, включно зі складськими приміщеннями та вантажними автомобілями. Виникли пожежі, рятувальники їх загасили.
- Також на Одещині через російську ракетну атаку "Іскандером-М" було пошкоджено суховантажне цивільне судно.