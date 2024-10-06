Удар РФ "Іскандером" пошкодив цивільне судно на Одещині, є пошкодження від дронів та поранений
На Одещині через російську ракетну атаку "Іскандером-М" було пошкоджено суховантажне цивільне судно, повідомила обласна прокуратура.
У ніч на 6 жовтня окупанти здійснили атаку на Одесу та область – попередньо, вдарили дронами-камікадзе типу Shahed та балістичною ракетою "Іскандер-М".
Через дронову атаку було пошкоджено складські будівлі, автомобілі та газопровід – постраждав 59-річний чоловік, охоронець одного зі складських приміщень, котрого із травмами різного ступеня тяжкості привезли до лікарні, зазначила прокуратура.
Відомство додало, що також через ракетну атаку РФ по портовій інфраструктурі було пошкоджено суховантажне цивільне судно.
Триває огляд, правоохоронці встановлюють повний перелік руйнувань та пошкоджень.
Розпочато розслідування за статтею про воєнні злочини, максимальне покарання – 12 років тюрми.
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