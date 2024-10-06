"Шахеди" вдарили по Одеській області: пошкоджено інфраструктуру, є важкопоранений – фото

У результаті атаки російських дронів на Одещину постраждав чоловік, якого у важкому стані доставили до лікарні

Фото: МВС / ДСНС

У ніч проти 6 жовтня російські окупаційні війська атакували Одеську область ударними безпілотниками, відомо про одного пораненого. Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.

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За даними правоохоронців, у результаті атаки постраждав чоловік, якого у важкому стані доставили до лікарні.

Було пошкоджено цивільну інфраструктуру, включно зі складськими приміщеннями та вантажними автомобілями. Виникли пожежі, рятувальники їх загасили.

Фото: ДСНС / МВС

Фото: ДСНС / МВС

Фото: ДСНС / МВС

Російська армія вдарила по Ізмаїлу в Одеській області 26 вересня ударними безпілотниками. Три людини загинули, серед постраждалих — дитина.