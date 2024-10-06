Росія вдруге за жовтень безрезультатно атакувала Київ ударними дронами
У ніч проти 6 жовтня російські окупаційні війська вкотре намагалися атакувати Київ ударними безпілотниками. Всі дрони було збито, повідомили у столичній міській військовій адміністрації.
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За даними місцевої влади, ворожі безпілотники заходили на Київ кількома хвилями та з різних напрямків. За цей час повітряна тривога у місті оголошувалася тричі й тривала сумарно п'ять годин.
"Силами та засобами ППО всі російські БпЛА, які були виявлені в повітряному просторі над Києвом та на підступах до міста, були знешкоджені", – написали в КМВА.
Попередньо, в столиці без руйнувань та постраждалих.