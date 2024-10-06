Росія вдруге за жовтень безрезультатно атакувала Київ ударними дронами

Усі безпілотники над Києвом та на підступах до міста були збиті, повідомили у КМВА

Полювання на ''шахеди'' (Фото: Володимир Зеленський)

У ніч проти 6 жовтня російські окупаційні війська вкотре намагалися атакувати Київ ударними безпілотниками. Всі дрони було збито, повідомили у столичній міській військовій адміністрації.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

За даними місцевої влади, ворожі безпілотники заходили на Київ кількома хвилями та з різних напрямків. За цей час повітряна тривога у місті оголошувалася тричі й тривала сумарно п'ять годин.

"Силами та засобами ППО всі російські БпЛА, які були виявлені в повітряному просторі над Києвом та на підступах до міста, були знешкоджені", – написали в КМВА.

Попередньо, в столиці без руйнувань та постраждалих.