Росія вдруге за жовтень безрезультатно атакувала Київ ударними дронами
Полювання на ''шахеди'' (Фото: Володимир Зеленський)

У ніч проти 6 жовтня російські окупаційні війська вкотре намагалися атакувати Київ ударними безпілотниками. Всі дрони було збито, повідомили у столичній міській військовій адміністрації.

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За даними місцевої влади, ворожі безпілотники заходили на Київ кількома хвилями та з різних напрямків. За цей час повітряна тривога у місті оголошувалася тричі й тривала сумарно п'ять годин.

"Силами та засобами ППО всі російські БпЛА, які були виявлені в повітряному просторі над Києвом та на підступах до міста, були знешкоджені", – написали в КМВА.

Попередньо, в столиці без руйнувань та постраждалих.

  • З вересня 2024 року Росія понад 10 разів атакувала Київ "шахедами". Останній раз — 3 жовтня.
  • У ніч проти 4 жовтня румунські військові знову виявили у себе уламки російського дрона, але традиційно не вжили жодних заходів, оскільки "через інцидент не було пошкоджень та поранених".
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