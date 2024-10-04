У Білорусі затримали жінку, камера на будинку якої зняла падіння "шахеда" – відео

Йдеться про відео, яке було зафільмоване в ніч проти 3 жовтня у місті Калинковичі, під час чергової дронової атаки Росії на Україну

"Шахед" (Фото: Олександр Гусєв/Pacific Press)

У Білорусі силовики затримали мешканку селища в Гомельській області, стверджуючи, що та "співпрацювала з екстремістськими інтернет-ресурсами". Камера відеоспостереження, встановлена на даху її будинку, зафіксувала падіння дрона-камікадзе типу Shahed, з тих, які Росія використовує для атак на Україну.

МВС Білорусі стверджує, що жінка, передаючи фото- і відеоматеріали адміністраторам "заборонених Telegram-каналів, могла спричинити паніку серед людей і поширити неправдиву інформацію".

Крім того, за це вона може бути притягнута до кримінальної відповідальності, наголосили силовики. На відео, опублікованому МВС, видно, як озброєні люди заходять до її приватного будинку.

За даними Telegram-каналів Білорусі, йдеться про відео, яке було зафільмоване в ніч проти 3 жовтня у місті Калинковичі, під час чергової дронової атаки Росії на Україну.

10 серпня Лукашенко заявив про нібито порушення білоруського повітряного простору українськими дронами. Після цього білоруське Міноборони заявило про перекидання до кордонів "Іскандерів" і систем залпового вогню "Полонез".

11 серпня Міноборони Білорусі розпорядилося перемістити танки у Гомельську та Мозирську області, що межують з Україною. Але ДПСУ повідомила, що переміщення техніки біля кордону не зафіксовано.

МЗС України закликало Білорусь "не нагнітати" антиукраїнські настрої та не "створювати враження" щодо уявних вигаданих загроз.