У Білорусі затримали жінку, камера на будинку якої зняла падіння "шахеда" – відео
"Шахед" (Фото: Олександр Гусєв/Pacific Press)

У Білорусі силовики затримали мешканку селища в Гомельській області, стверджуючи, що та "співпрацювала з екстремістськими інтернет-ресурсами". Камера відеоспостереження, встановлена на даху її будинку, зафіксувала падіння дрона-камікадзе типу Shahed, з тих, які Росія використовує для атак на Україну.

МВС Білорусі стверджує, що жінка, передаючи фото- і відеоматеріали адміністраторам "заборонених Telegram-каналів, могла спричинити паніку серед людей і поширити неправдиву інформацію".

Крім того, за це вона може бути притягнута до кримінальної відповідальності, наголосили силовики. На відео, опублікованому МВС, видно, як озброєні люди заходять до її приватного будинку.

За даними Telegram-каналів Білорусі, йдеться про відео, яке було зафільмоване в ніч проти 3 жовтня у місті Калинковичі, під час чергової дронової атаки Росії на Україну.

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