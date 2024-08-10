Міноборони Білорусі заявило про перекидання до кордонів з Україною систем "Іскандер"

Лукашенко наказав посилити військові угруповання в Гомельській та Мозирській областях, які межують з Київською та Чернігівською областями

"Іскандер" (Фото: ЕРА)

Білорусь перекидає до кордонів з Україною ракетні системи "Іскандер" та системи залпового вогню "Полонез". Про це повідомили у Міністерстві оборони країни.

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Зазначається, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко віддав наказ посилити військові угруповання в Гомельській та Мозирській областях, які межують з Київською та Чернігівською областями.

Раніше Лукашенко заявив, що Україна нібито "порушила повітряний простір Білорусі". За його словами, кілька безпілотників було збито білоруською ППО і зараз триває "пошук уламків".

Українська влада поки ніяк не коментувала ці заяви.

Під час масованих атак з боку російських окупантів на Україну до Білорусі залітали "шахеди". Було це 11, 13 та 31 липня.

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