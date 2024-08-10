Минобороны Беларуси заявило о переброске к границам с Украиной систем "Искандер"
Беларусь перебрасывает к границам с Украиной ракетные системы "Искандер" и системы залпового огня "Полонез". Об этом сообщили в Министерстве обороны страны.
Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами
Отмечается, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко приказал усилить военные группировки в Гомельской и Мозырской областях, граничащих с Киевской и Черниговской областями.
Ранее Лукашенко заявил, что Украина якобы "нарушила воздушное пространство Беларуси". По его словам, несколько беспилотников были сбиты беларусской ПВО и сейчас продолжается "поиск обломков".
Украинские власти пока никак не комментировали эти заявления.
- Во время массированных атак со стороны российских оккупантов на Украину в Беларусь залетали "шахеды". Это было 11, 13 и 31 июля.
Читайте также: Латвия закончила строительство забора на границе с Беларусью. Потратили 125 млн евро