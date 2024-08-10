Минобороны Беларуси заявило о переброске к границам с Украиной систем "Искандер"

Лукашенко приказал усилить военные группировки в Гомельской и Мозырской областях, граничащих с Киевской и Черниговской областями

"Искандер" (Фото: ЕРА)

Беларусь перебрасывает к границам с Украиной ракетные системы "Искандер" и системы залпового огня "Полонез". Об этом сообщили в Министерстве обороны страны.

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Отмечается, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко приказал усилить военные группировки в Гомельской и Мозырской областях, граничащих с Киевской и Черниговской областями.

Ранее Лукашенко заявил, что Украина якобы "нарушила воздушное пространство Беларуси". По его словам, несколько беспилотников были сбиты беларусской ПВО и сейчас продолжается "поиск обломков".

Украинские власти пока никак не комментировали эти заявления.

Во время массированных атак со стороны российских оккупантов на Украину в Беларусь залетали "шахеды". Это было 11, 13 и 31 июля.

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