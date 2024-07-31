Во время массированной атаки в Беларусь залетели пять российских "шахедов" – инфографика

Первый дрон-камикадзе залетел в Беларусь около 23:20 в районе села Асаревичи, военные поднимали авиацию

Охота на шахеды (Фото: Анатолий Штефан)

Во время массированной дроновой атаки на Украину, которую Россия совершила в ночь на 31 июля, пять "шахедов" пересекли воздушное пространство Беларуси. Об этом сообщила беларуская мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

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Отмечается, что первый дрон-камикадзе залетел в Беларусь около 23:20 в районе села Асаревичи, военные поднимали авиацию – истребитель более часа летал по всему юго-востоку страны вблизи приграничья.

Остальные "шахеды" вошли в воздушное пространство Беларуси в районе поселка городского типа Лоев, села Асаревичи и села Кирово.

Инфографика: Беларускі Гаюн

Дроны-камикадзе уже влетали в Беларусь во время массированных атак 11 и 13 июля.

В ночь на 31 июля и утром украинские военные сбили 89 российских ударных дронов, которыми оккупационная армия РФ атаковала Украину.

Над Киевом сбили более 40 "шахедов". В общем обошлось без пострадавших.

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