Россияне писали о якобы прибытии к границе спецназа из Беларуси. В ГПСУ отреагировали

Демченко заверил, что российских подразделений на территории Беларуси недостаточно для полноценного нападения на Украину

Граница с Беларусью (Фото: ОП)

Российские пропагандистские медиа сообщали 30 июня, что белорусские спецподразделения якобы прибыли на беларуско-украинскую границу. Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире Киев 24 и национального телемарафона сообщил, что попытки перемещения техники или личного состава кафиров пока не фиксируются.

Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами

"Вдоль нашей границы мы не отмечаем перемещения техники или личного состава. Надо понимать, что подразделения армии Беларуси все это время определенным образом усиливают это направление, находясь на определенном расстоянии от границы с Украиной, но в рамках их последней проверки боеготовности подразделений и ротация, которая планировалась, не была проведена", – сказал он.

Демченко заверил, что российских подразделений на территории Беларуси недостаточно для полноценного нападения на Украину.

Говоря о заявлениях Беларуси относительно якобы роста напряженности на границе с Украиной, спикер ГПСУ сказал: "Это очередная часть информационной операции, которую проводит Беларусь при поддержке России".

10 мая 2024 года американская газета NYT писала, что недалеко от белорусского города Осиповичи с марта 2023 года идет строительство военной базы, на которой Россия может хранить ядерное оружие.

31 мая ЦПД сообщил, что Беларусь продолжает кампанию по созданию напряжения на границе с Украиной – и этим помогает российским властям в информационной войне.

Читайте также: Минобороны Польши сообщило о кардинальном ухудшении ситуации на границе с Беларусью