Минобороны Польши сообщило о кардинальном ухудшении ситуации на границе с Беларусью

Флаг Польши (Иллюстративное фото: EPA)

Ситуация на границе Польши с Беларусью в последнее время кардинально ухудшилась в результате нападений мигрантов. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Польши со ссылкой на вице-премьера, министра национальной обороны страны Владислава Косиняка-Камыша.

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По его информации, применение оружия для предупредительных выстрелов участилось. Только в мае этого года такую меру применяли 770 раз, а за весь 2023 год – около 300 раз.

"Ситуация на границе сложная. С другой стороны границы имеем дело со специализированными группами, которые атакуют польскую границу, а не хотят получить убежище в Польше", — заявил Косиняк-Камыш.

Он отметил, что ситуация кардинально изменилась, ведь польскую границу атакуют вооруженные и хорошо подготовленные группы.

"Это совсем другая ситуация, чем та, которая наблюдалась год или два назад", – резюмировал он.

28 мая 2024 года на трех польских пограничников на границе с Беларусью напали мигранты – одного иностранец ранил ножом.

31 мая пограничная служба Польши заявила, что из-за очередного нападения мигрантов из Беларуси ранены двое польских военных, которые были госпитализированы в результате избиения.

6 июня стало известно о смерти польского пограничника, которого в конце мая ранил один из мигрантов на беларуской границе.

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