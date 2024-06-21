Міноборони Польщі повідомило про кардинальне погіршення ситуації на кордоні з Білоруссю

Прапор Польщі (Ілюстративне фото: EPA)

Ситуація на кордоні Польщі з Білоруссю останнім часом кардинально погіршилася внаслідок нападів мігрантів. Про це повідомило Міністерство національної оборони Польщі із посиланням на віцепрем’єра, міністра національної оборони країни Владислава Косіняка-Камиша.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

За його інформацією, застосування зброї для попереджувальних пострілів стало частішим. Лише у травні цього року таку міру застосовували 770 разів, а за весь 2023 рік – близько 300 разів.

"Ситуація на кордоні складна. З іншого боку кордону маємо справу зі спеціалізованими групами, які атакують польський кордон, а не хочуть отримати притулок у Польщі", – заявив Косіняк-Камиш.

Він зазначив, що ситуація кардинально змінилася, адже польський кордон атакують озброєні й добре підготовлені групи.

"Це зовсім інша ситуація, ніж та, яка спостерігалася рік чи два тому", – резюмував він.

28 травня 2024 року на трьох польських прикордонників на кордоні з Білоруссю напали мігранти – одного іноземець поранив ножем.

31 травня прикордонна служба Польщі заявила, що через черговий напад мігрантів із Білорусі поранено двох польських військових, яких госпіталізували внаслідок побиття.

6 червня також стало відомо про смерть польського прикордонника, якого наприкінці травня поранив один із мігрантів на білоруському кордоні.

Читайте також: У Польщі розливають гній уздовж кордону з Білоруссю, щоб відлякати мігрантів-мусульман