Трьох польських військових поранили мігранти на кордоні з Білоруссю – відео

Троє польських прикордонників отримали поранення внаслідок сутичок із мігрантами на кордоні з Білоруссю. Про це повідомила Прикордонна служба Польщі й оприлюднила відео одного з інцидентів.

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28 травня близько 04:30 біля прикордонної застави в селі Дубичі Церковні іноземець поранив ножем польського прикордонника. Інцидент стався під час нападу групи з близько 50 іноземців, які кидали в польський патруль гілки та каміння. Під час спроби силою перетнути кордон один із мігрантів поранив ножем польського солдата.

До приїзду швидкої прикордонниця надавала медичну допомогу пораненому. У цей час іноземці продовжували поводитися агресивно, атакуючи їх.

Після поранення польського прикордонника на кордоні з Білоруссю прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив, що вирушає на місце подій, а до кордону скерують підкріплення.

"Солдати та офіцери захищають наш кордон, ризикуючи життям. Про пораненого бійця добре піклуються, як і про його родину. Ми направили до кордону додаткові сили. Я приїду завтра вранці", – написав Туск в соціальній мережі X (Twitter).

Згодом Прикордонна служба повідомила, що за декілька годин до нападу в Дубичах Церковних ще один прикордонник зазнав поранень біля застави Біловежа. Його вдарили розбитою пляшкою. Військовий зазнав травм обличчя та був доправлений до лікарні.

Крім цього, раніше неподалік прикордонної застави в Дубичах Черкеських під час спроби незаконного перетину кордону групою з дев’яти іноземців один із них поранив польського прикордонника у руку. Напад був здійснений палицею з прикріпленим до неї ножем. Пораненому надали медичну допомогу в лікарні.

Прикордонна служба Польщі

Прикордонна служба Польщі

У Прикордонній службі Польщі зазначили, що майже щодня охоронці кордону стикаються з агресією з боку мігрантів, які намагаються перетнути польсько-білоруський кордон.

7 травня Туск заявив, що ЄС має спрямувати 100 млрд євро на підвищення обороноздатності та створити спільну систему протиповітряної оборони.

11 травня Туск повідомив, що Польща почала будувати фортифікаційні споруди й посилювати кордон з Білоруссю.

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