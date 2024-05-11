Польща будує фортифікації на кордоні з Білоруссю

Дональд Туск (Фото: уряд Польщі)

Польща почала будувати фортифікаційні споруди й посилювати кордон з Білоруссю. Про це повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, цитує видання TVP.Info.

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За його словами, польсько-білоруський кордон є унікальним місцем через тиск нелегальної імміграції. Політик зазначив, що Польща має справу з гібридною війною.

"Ми розпочали інтенсивну роботу над сучасною фортифікацією, і ці укріплення у багатьох вимірах будуть побудовані вздовж усього польського кордону зі сходу. Це не лише внутрішній кордон Польщі, а й кордон Європейського Союзу", – сказав Туск.

Польський прем’єр висловив сподівання, що ЄС долучиться до фінансування.

"Так само як ми давно вирішили, що не будемо економити на безпеці, коли думатимемо про оснащення польських солдатів найсучаснішою зброєю, так само не буде обмежень щодо охорони кордону", – наголосив Туск.

За його словами, йдеться не лише про технічну інфраструктуру, а й про покращення екіпірування прикордонників.

2 травня Сікорський сказав, що Євросоюзу необхідно створити "важку бригаду", яка б дозволила швидко реагувати на надзвичайні ситуації в сусідніх країнах, не залучаючи допомогу США.

7 травня Туск заявив, що ЄС має направити 100 млрд євро на підвищення обороноздатності та створити спільну систему протиповітряної оборони.

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