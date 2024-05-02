Глава МЗС Польщі виступив за створення "важкої бригади" Євросоюзу

Радослав Сікорський (Фото: EPA)

Міністерство закордонних справ Польщі виступає з ініціативою створення "важкої бригади" Європейського Союзу, яка б дозволила швидко реагувати на надзвичайні ситуації в сусідніх країнах, не залучаючи допомоги США. Про це в ефірі телеканалу TVP World повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

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За його словами, ЄС має не лише посилювати санкції проти Росії та зміцнювати власний потенціал у сферах цивільної оборони та кібербезпеки, але й розвивати власні можливості стримування.

"Я виступаю за створення важкої бригади ЄС, яка дасть змогу негайно реагувати, щоб не було потреби просити США поділитися своїми ресурсами, у разі будь-якої надзвичайної ситуації у нас по сусідству. Події на Балканах чи у Північній Африці є прикладами ситуацій, у яких ЄС не варто звертатися до США", – зазначив Сікорський.

Міністр наголосив, що вторгнення російського диктатора Володимира Путіна в Україну налякало європейців і показало їм, що Європа не може бути беззахисною.

"Оборона – це як медичне страхування. Ми готуємося до того, чого не хочемо, але краще бути до цього готовим", – сказав Сікорський.

11 березня Боррель заявив, що європейські запаси зброї вичерпані, й наголосив на необхідності розвивати оборонну промисловість країн ЄС, щоб поповнити власні запаси та продовжувати надавати допомогу Україні.

25 березня Боррель сказав, що Європі необхідно зробити "стрибок уперед" в розвитку оборонної промисловості, щоб відповідати на загрози, з якими ЄС зараз стикається.

11 квітня президент Фінляндії Стубб заявив, що країни НАТО мають бути менш "войовничими" у своїй риториці проти РФ та замість цього готуватися до потенційного конфлікту.

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