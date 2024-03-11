Запаси зброї вичерпані: Боррель заявив, що конфлікт переріс із війни запасів у війну виробництва

Жозеп Боррель (Фото: EPA)

Високий представник Європейського союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що європейські запаси зброї вичерпані, та наголосив на необхідності розвивати оборонну промисловість країн ЄС, щоб поповнити власні запаси та продовжувати надавати військову допомогу Україні. Заяву дипломата опубліковано на офіційному сайті Європейської дипломатичної служби.

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За словами Борреля, війна в Україні актуалізувала питання нарощування виробничих потужностей європейського оборонно-промислового комплексу.

"Щоб відповісти на російську агресію, ми надали Україні зброю, переважно з наявних запасів. Але після двох років війни високої інтенсивності наявні запаси вичерпано, і конфлікт переріс із війни запасів у війну виробництва", – зазначив дипломат.

Тому державам ЄС необхідно посилити виробництво озброєння, щоб бути готовими до можливих загроз і продовжувати надавати військову допомогу Україні, заявив Боррель.

Також високий представник ЄС повідомив, що зараз кілька держав-членів складають 90% загальної оборонної промисловості Європи. Ця галузь має річний оборот у 70 млрд євро та налічує 500 000 працівників. Але європейські армії імпортують більшість озброєння та обладнання. Лише 40% потреб, за словами Борреля, покриваються із запасів ЄС, а з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну імпорт озброєння зріс.

Боррель закликав подолати фрагментацію європейської оборонної промисловості за допомогою більшої кількості спільних закупівель і проєктів та анонсував створення Ради з питань готовності ОПК. Крім цього, дипломат заявив про необхідність зміцнювати співпрацю з Україною у даній сфері.

"Зміцнення української оборонної промисловості та допомога їй у тісній співпраці з європейською промисловістю буде частиною майбутніх зобов’язань ЄС щодо безпеки України. Щоб стимулювати цю співпрацю, ми цього року проведемо Форум оборонної промисловості ЄС-Україна та відкриємо Офіс оборонних інновацій ЄС у Києві", – сказав він.

Розмірковуючи над тим, чи можливо використати прибутки від заморожених російських активів на оборону України, Боррель зазначив, що раніше ці кошти планували спрямувати на відбудову України, але зараз головне – "уникнути подальшої руйнації".

"Якщо країни-члени погодяться, було б доцільно використати ці ресурси для забезпечення додаткової військової підтримки України через Європейський фонд миру. У довгостроковій перспективі ми також могли б використати ці кошти для підтримки української оборонно-промислової бази", – резюмував він.

7 лютого Боррель заявив, що спроможність ОПК ЄС підвищилася на 40%, і Україна може отримати від ЄС понад 1 млн боєприпасів до кінця 2024 року.

17 лютого під час Мюнхенської безпекової конференції президент Чехії Петр Павел повідомив про 800 000 снарядів, які можуть бути відправлені до України протягом кількох тижнів, якщо буде фінансування.

7 березня Павел заявив, що союзники зібрали всі необхідні гроші на закупівлю 800 000 артснарядів для України.

8 березня радник з нацбезпеки та координатор ініціативи Томаш Пояр спростував слова президента Чехії про те, що вдалося зібрати кошти на закупівлю 800 000 артснарядів, і додав, що оплачені лише 300 000 боєприпасів.

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