Боррель пропонує створити в Євросоюзі фонд для України з розробки дронів та ШІ

Дипломат переконаний, що зараз необхідно розвивати технології, засновані на іншому типі ведення війни

Жозеп Боррель (Фото: ЕРА/ANNA SZILAGYI)

Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель збирається запропонувати країнам-членам блоку створити фонд допомоги для України з розробки дронів і штучного інтелекту. Про це він заявив в інтерв'ю El Diario.

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"Я збираюся запропонувати державам-членам фонд для допомоги Україні в розробці нових інструментів цієї війни: безпілотників і штучного інтелекту", – сказав Боррель.

За його словами, війна вирішуватиметься переважно коштом систем зв'язку і наведення.

"Це невеликі безпілотники, дальність польоту яких становить 20 кілометрів, вони несуть двокілограмовий заряд вибухівки, коштують дуже мало і більше не потрібні, щоб знищити танк", – зазначив Боррель.

Дипломат переконаний, що завдяки безпілотникам на фронті тепер "усе на виду".

"Завдяки їм на лінії фронту тепер видно все. Танки використовуються як статична артилерія, вони не виходять на відкриту місцевість. Або на них падає безпілотник, або під ними міна. Все видно на полі бою", – заявив він.

Боррель зауважив, що зараз необхідно розвивати технології, засновані на іншому типі ведення війни.

"В умовах масованих атак на невеликі дрони, такі як рій ос, альтернативою захисту є глушіння системи зв'язку. Якщо ви можете контролювати спектр, безпілотник марний. Ми повинні мати на озброєнні класичні боєприпаси і підтримувати їх у сучасних аспектах ведення війни, таких як штучний інтелект. Ви повинні розвивати технології, засновані на іншому типі війни. І вони це роблять, поки що з великою майстерністю, але їм потрібно більше", – резюмував він.

Начальник ГУР МО Буданов вважає, що безпілотники, які використовуються на фронті, не принесуть вирішальної переваги ані Україні, ані Росії.

20 лютого 2024 року заступник головкома ЗСУ Вадим Сухаревський заявив, що окремі оператори в деяких українських підрозділах уже тестують безпілотники з функцією штучного інтелекту, проте ця технологія залишається складною у втіленні операцій на фронті.

Глава фракції СН Арахамія уточнив, що десятки українських компаній займаються розробкою власних дронів зі штучним інтелектом.

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