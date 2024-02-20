Окремі підрозділи тестують дрони зі штучним інтелектом, але це дуже складний процес – ЗСУ

Вадим Сухаревський (Фото: Military Media Center)

Окремі оператори в деяких українських підрозділах уже тестують безпілотники з функцією штучного інтелекту, проте ця технологія залишається складною у втіленні операцій на фронті. Про це на брифінгу 20 лютого розповів заступник головнокомандувача Збройних Сил України Вадим Сухаревський.

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Заступник головкома розповів, що, попри тестування деякими підрозділами цього типу безпілотників, це все одно "дуже складний процес у плані організації та втілення в життя цих дронів саме на фронті".

"Як ми відрізняємо фотографію ШІ та реальну? За кількістю пальців і подібне. От як раз ця кількість пальців на картинці – той момент, який нам треба втілювати в життя саме на фронті", – акцентував він.

Сухаревський вірить у найближчу перспективу розвитку цього напрямку.

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17 лютого в Bloomberg повідомляли про те, що Британія працює з країнами, включно зі США, над тим, щоб надати Україні тисячі нових безпілотників зі штучним інтелектом, які могли б одночасно атакувати російські цілі.

Західні військові планувальники, які розробляють цю технологію, вважають, що вона може дозволити Україні придушити певні російські позиції за допомогою безпілотних апаратів.

У Міноборони заявили, що Україна нарощує виробництво дронів-камікадзе, щоб компенсувати нестачу артилерійських снарядів на фронті.

Начальник ГУР МО Буданов вважає, що безпілотники, які використовуються на фронті, не принесуть вирішальної переваги ані Україні, ані Росії.

16 лютого міністр із питань стратегічних галузей промисловості Камишін запропонував західним союзникам із НАТО закупити мільйон дронів для України в українських виробників. Так він відреагував на заяву генсека НАТО Столтенберга, який пообіцяв мільйон безпілотників для ЗСУ протягом 2024 року.

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