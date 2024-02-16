У НАТО пообіцяли мільйон дронів для України. Камишін: Закупіть в українських виробників

Фото: Олександр Камишін/Telegram

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін запропонував західним союзникам з НАТО закупити мільйон дронів для України в українських виробників. Так він відреагував на заяву генсека Північноатлантичного альянсу Єнса Столтенберга, який пообіцяв мільйон безпілотників для ЗСУ протягом 2024 року.

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"Сьогодні на Мюнхенській безпековій конференції від імені всієї української оборонки закликав НАТО закупити цей мільйон дронів у українських виробників. Спроможності є, технології є, інженери є", – написав Камишін.

Він зазначив, що український оборонпром здатен виробляти "як дешеві FPV-дрони, так і речі, що летять понад 1000 км, а ще наземні та морські".

"Бойові та евакуаційні, розвідувальні та ударні. Ефективність наших дронів доведена на фронті, а їхня вартість максимально конкурентна. Замовити мільйон дронів в Україні — найкращий спосіб зробити більше росіян хорошими", – резюмував міністр.

Вчора Столтенберг заявив, що група союзників збирається об'єднати зусилля і передати Україні мільйон безпілотників. Ще 20 союзників по НАТО також погодилися створити коаліцію з розмінування.

19 грудня 2023 року президент Зеленський пообіцяв, що Україна наступного року виробить мільйон дронів.

Камишін згодом уточнив, що глава держави мав на увазі лише FPV-дрони. За його словами, вже у грудні Україна виробляє понад 50 000 FPV-дронів на місяць.

У Міноборони заявили, що Україна нарощує виробництво дронів-камікадзе, щоб компенсувати нестачу артилерійських снарядів на фронті.

Начальник ГУР МО Кирило Буданов вважає, що безпілотники, які використовуються на фронті, не принесуть вирішальної переваги ані Україні, ані Росії.

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