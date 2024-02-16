У НАТО пообіцяли мільйон дронів для України. Камишін: Закупіть в українських виробників
Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін запропонував західним союзникам з НАТО закупити мільйон дронів для України в українських виробників. Так він відреагував на заяву генсека Північноатлантичного альянсу Єнса Столтенберга, який пообіцяв мільйон безпілотників для ЗСУ протягом 2024 року.
"Сьогодні на Мюнхенській безпековій конференції від імені всієї української оборонки закликав НАТО закупити цей мільйон дронів у українських виробників. Спроможності є, технології є, інженери є", – написав Камишін.
Він зазначив, що український оборонпром здатен виробляти "як дешеві FPV-дрони, так і речі, що летять понад 1000 км, а ще наземні та морські".
"Бойові та евакуаційні, розвідувальні та ударні. Ефективність наших дронів доведена на фронті, а їхня вартість максимально конкурентна. Замовити мільйон дронів в Україні — найкращий спосіб зробити більше росіян хорошими", – резюмував міністр.
Вчора Столтенберг заявив, що група союзників збирається об'єднати зусилля і передати Україні мільйон безпілотників. Ще 20 союзників по НАТО також погодилися створити коаліцію з розмінування.
- 19 грудня 2023 року президент Зеленський пообіцяв, що Україна наступного року виробить мільйон дронів.
- Камишін згодом уточнив, що глава держави мав на увазі лише FPV-дрони. За його словами, вже у грудні Україна виробляє понад 50 000 FPV-дронів на місяць.
- У Міноборони заявили, що Україна нарощує виробництво дронів-камікадзе, щоб компенсувати нестачу артилерійських снарядів на фронті.
- Начальник ГУР МО Кирило Буданов вважає, що безпілотники, які використовуються на фронті, не принесуть вирішальної переваги ані Україні, ані Росії.
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