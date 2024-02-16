Офіцер ЗСУ: FPV-дронами не виграти війну. Геймченджером буде розвиток різних видів БпЛА

Андрій Оністрат каже, що FPV-дронів багато, оскільки вони коштують $300 за штуку. Водночас великий безпілотник коштує близько $1 млн

Андрій Оністрат (Фото: Назарій Мазилюк, Українська правда)

Офіцер Збройних Сил України, "спецагент" Армії дронів Андрій Оністрат вважає, що FPV-дронами війну неможливо виграти. В інтерв'ю LIGA.net він заявив, що "геймчейнджером" є розвиток різних видів безпілотних систем в Україні.

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"Всі думають, що FPV-дронами ми виграємо війну. Це не так. FPV-дронами ми можемо виконати певні завдання, але виграємо ми завдяки розвитку різних видів безпілотних систем. Усі вони у своїй сукупності і є геймчейнджером", – сказав Оністрат.

За його словами, FPV-дронів багато, оскільки вони коштують $300 за штуку. Водночас великий безпілотник коштує близько $1 млн.

"Це не дрібничка. Робота одного великого дрона – це вражені бліндажі ворога, це вражена важка техніка. Кожний, хто працює з великими дронами, показує чудову картинку <...> Щоб за допомогою FPV розвалити повністю танк, треба десять FPV, і щоб це були влучні влучання", – пояснив офіцер.

Він додав, що у FPV-дронів також є свої особливості: наприклад, у складності керування і кількості людей, які керують БпЛА.

"Наприклад, Vampire супроводжують дві-три людини, а FPV – четверо-семеро. Між іншим, зарплата однієї людини на фронті – 120 000 грн. Це не копійки", – резюмував він.

19 грудня 2023 року президент Зеленський пообіцяв, що Україна наступного року виробить мільйон дронів.

Міністр Камишін згодом уточнив, що глава держави мав на увазі лише FPV-дрони. За його словами, вже у грудні Україна виробляє понад 50 000 FPV-дронів на місяць.

У Міноборони заявили, що Україна нарощує виробництво дронів-камікадзе, щоб компенсувати нестачу артилерійських снарядів на фронті.

Начальник ГУР МО Кирило Буданов вважає, що безпілотники, які використовуються на фронті, не принесуть вирішальної переваги ані Україні, ані Росії.

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