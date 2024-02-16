Дрони не принесуть вирішальної переваги на фронті ані Росії, ані Україні – Буданов

За словами начальника ГУР, безпілотники використовуються на повну потужність обома сторонами вже не перший рік

Кирило Буданов (Скриншот)

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю Liberation заявив, що безпілотники, які використовуються на фронті, не принесуть вирішальної переваги ані Україні, ані Росії.

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Голова української розвідки зазначив, що дрони використовуються на повну потужність обома сторонами вже не перший рік.

"Але поки що безпілотники не принесли вирішальної переваги жодній зі сторін, і цього не станеться. Чому? Тому що, як і в середньовіччі, поки людина не піде пішки, щоб встановити прапор у ворожому окопі, можна запустити над ним мільйон дронів, і ніхто не забере його назад", – сказав він.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив 15 лютого, що західні союзники протягом 2024 року планують доставити Україні мільйон безпілотників. За його словами, це допоможе зберегти життя українців.

19 грудня 2023 року президент Зеленський пообіцяв, що Україна наступного року виробить мільйон дронів.

Міністр Камишін згодом уточнив, що глава держави мав на увазі лише FPV-дрони. За його словами, вже у грудні Україна виробляє понад 50 000 FPV-дронів на місяць.

У Міноборони заявили, що Україна нарощує виробництво дронів-камікадзе, щоб компенсувати нестачу артилерійських снарядів на фронті.

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