Дроны не принесут решающего преимущества на фронте ни России, ни Украине – Буданов

По словам начальника ГУР, беспилотники используются на полную мощность обеими сторонами уже не первый год

Кирилл Буданов (Скриншот)

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью Liberation заявил, что используемые на фронте беспилотники не принесут решающего преимущества ни Украине, ни России.

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Глава украинской разведки отметил, что дроны используются на полную мощность обеими сторонами уже не первый год.

"Но пока беспилотники не принесли решающего преимущества ни одной из сторон, и этого не произойдет. Почему? Потому что, как и в средневековье, пока человек не пойдет пешком, чтобы установить флаг во вражеском окопе, можно запустить над ним миллион дронов, и никто не отнимет его обратно", – сказал он.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 15 февраля, что западные союзники в течение 2024 года планируют доставить Украине миллион беспилотников. По его словам, это поможет сберечь жизнь украинцев.

19 декабря 2023 года президент Зеленский пообещал, что Украина в следующем году произведет миллион дронов.

Министр Камышин впоследствии уточнил, что глава государства имел в виду только FPV-дроны. По его словам, уже в декабре Украина производит более 50 000 FPV-дронов в месяц.

В Минобороны заявили, что Украина наращивает производство дронов-камикадзе, чтобы компенсировать недостаток артиллерийских снарядов на фронте.

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