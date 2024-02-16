Дроны не принесут решающего преимущества на фронте ни России, ни Украине – Буданов
Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью Liberation заявил, что используемые на фронте беспилотники не принесут решающего преимущества ни Украине, ни России.
Глава украинской разведки отметил, что дроны используются на полную мощность обеими сторонами уже не первый год.
"Но пока беспилотники не принесли решающего преимущества ни одной из сторон, и этого не произойдет. Почему? Потому что, как и в средневековье, пока человек не пойдет пешком, чтобы установить флаг во вражеском окопе, можно запустить над ним миллион дронов, и никто не отнимет его обратно", – сказал он.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 15 февраля, что западные союзники в течение 2024 года планируют доставить Украине миллион беспилотников. По его словам, это поможет сберечь жизнь украинцев.
- 19 декабря 2023 года президент Зеленский пообещал, что Украина в следующем году произведет миллион дронов.
- Министр Камышин впоследствии уточнил, что глава государства имел в виду только FPV-дроны. По его словам, уже в декабре Украина производит более 50 000 FPV-дронов в месяц.
- В Минобороны заявили, что Украина наращивает производство дронов-камикадзе, чтобы компенсировать недостаток артиллерийских снарядов на фронте.
Читайте также: Британия и Латвия возглавят коалицию дронов. Предоставят Украине тысячи БпЛА на $250 млн