Столтенберг: Західні союзники збираються передати Україні мільйон дронів у 2024 році

Крім того, 20 союзників по НАТО погодилися створити коаліцію з розмінування

Єнс Столтенберг (скриншот)

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив у Брюсселі, що західні союзники протягом 2024 року планують доставити Україні мільйон безпілотників.

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"Група союзників збирається об'єднати зусилля і передати Україні мільйон безпілотників, 20 союзників по НАТО також погодилися створити коаліцію з розмінування. Все це допоможе зберегти життя українців", – сказав він.

Крім того, генсек Північноатлантичного альянсу висловив сподівання, що Конгрес США ухвалить законопроєкт з військовою допомогою для України якомога швидше.

Згадуючи слова 45-го президента США Дональда Трампа (він заявив, що "заохочуватиме" Росію робити "все, що вона захоче", з членами НАТО, які порушують зобов'язання щодо виділення 2% свого ВВП на оборонні витрати. – Ред.), Столтенберг сказав, що все більше країн-членів Альянсу збільшують витрати на оборону.

Турецька компанія Baykar почала будівництво під Києвом заводу, на якому працюватимуть близько 500 осіб і де планують виготовляти по 120 безпілотників моделі Bayraktar TB2 або TB3 щороку.

19 грудня 2023 року президент Зеленський пообіцяв, що Україна наступного року виробить мільйон дронів.

Міністр Камишін згодом уточнив, що глава держави мав на увазі лише FPV-дрони. За його словами, вже у грудні Україна виробляє понад 50 000 FPV-дронів на місяць.

У Міноборони заявили, що Україна нарощує виробництво дронів-камікадзе, щоб компенсувати нестачу артилерійських снарядів на фронті.

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