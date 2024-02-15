Столтенберг: Західні союзники збираються передати Україні мільйон дронів у 2024 році
Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив у Брюсселі, що західні союзники протягом 2024 року планують доставити Україні мільйон безпілотників.
"Група союзників збирається об'єднати зусилля і передати Україні мільйон безпілотників, 20 союзників по НАТО також погодилися створити коаліцію з розмінування. Все це допоможе зберегти життя українців", – сказав він.
Крім того, генсек Північноатлантичного альянсу висловив сподівання, що Конгрес США ухвалить законопроєкт з військовою допомогою для України якомога швидше.
Згадуючи слова 45-го президента США Дональда Трампа (він заявив, що "заохочуватиме" Росію робити "все, що вона захоче", з членами НАТО, які порушують зобов'язання щодо виділення 2% свого ВВП на оборонні витрати. – Ред.), Столтенберг сказав, що все більше країн-членів Альянсу збільшують витрати на оборону.
- Турецька компанія Baykar почала будівництво під Києвом заводу, на якому працюватимуть близько 500 осіб і де планують виготовляти по 120 безпілотників моделі Bayraktar TB2 або TB3 щороку.
- 19 грудня 2023 року президент Зеленський пообіцяв, що Україна наступного року виробить мільйон дронів.
- Міністр Камишін згодом уточнив, що глава держави мав на увазі лише FPV-дрони. За його словами, вже у грудні Україна виробляє понад 50 000 FPV-дронів на місяць.
- У Міноборони заявили, що Україна нарощує виробництво дронів-камікадзе, щоб компенсувати нестачу артилерійських снарядів на фронті.
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