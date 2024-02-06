Виробник "Байрактарів" хоче робити по 120 дронів в Україні щороку – будує завод
Турецька компанія Baykar почала будівництво під Києвом заводу, на якому працюватимуть близько 500 людей і де планують виготовляти по 120 безпілотників моделі Bayraktar TB2 або TB3 щороку. Про це повідомив виконавчий директор компанії Халюк Байрактар в інтерв'ю Reuters.
"Наш завод будується… нам потрібно близько 12 місяців, щоб завершити будівництво, а потім ми перейдемо до внутрішньої техніки, обладнання та організаційної структури. Завод в Україні великий, ми плануємо працевлаштувати близько 500 людей", — розповів Байрактар в кулуарах Всесвітньої оборонної виставки в Ер-Ріяді.
Він зазначив, що підприємство вироблятиме близько 120 одиниць безпілотників щороку, проте досі не зрозуміло, чи буде виробництво на українському заводі зосереджено на моделі дронів TB2 або TB3.
Щодо питань безпеки, пов'язаних з війною, Байрактар відповів, що плани стосовно заводу "повністю просуваються вперед" і що "ніщо" не може їх зупинити.
Дрони Bayraktar TB2 відіграли велику роль у відбитті Україною повномасштабної російської агресії на початку 2022 року. Згодом окупанти підтягнули ППО – і застосування цих БПЛА різко знизилося (принаймні, кількість публічних повідомлень про це та роликів із дронів стала мінімальною і потім зовсім зникла, за винятком деяких епізодів розвідки над Чорним морем).
Bayraktar TB3 – середньовисотний довголітальний бойовий безпілотник зі складаними крилами, якому не потрібні довгі смуги для зльоту/посадки. Довжина дрона – 8,35 м, висота – 2,6 м, розмах крил – 14 м, максимальна злітна вага – 1450 кг, вантажність – 280 кг, максимальна швидкість – 300 км/год, крейсерська – 232 км/год. Наразі модель проходить випробування.
- 30 квітня 2023 року Україна підписала три нові контракти з Baykar.
- 23 червня Туреччина видала ліцензії на виробництво Bayraktar TB2 та Akinci в Україні.
- 10 липня в Україні почали будувати завод із виробництва БПЛА Bayraktar.
- 31 липня Міноборони та турецька компанія Baykar Makina уклали договір про будівництво в Україні сервісного центру з ремонту та обслуговування безпілотників.
- 30 вересня Baykar заявила про вкладення 100 мільйонів доларів у три ключові проєкти в Україні.
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