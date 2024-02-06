Производитель "Байрактаров" хочет делать по 120 дронов в Украине ежегодно – строит завод

Bayraktar TB-2 (Иллюстративное фото: АрмияИнформ)

Турецкая компания Baykar начала строительство под Киевом завода, на котором будут работать около 500 человек и где планируют производить по 120 беспилотников модели Bayraktar TB2 или TB3 ежегодно. Об этом сообщил исполнительный директор компании Халюк Байрактар в интервью Reuters.

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"Наш завод строится… нам нужно около 12 месяцев, чтобы завершить строительство, а затем мы перейдем к внутренней технике, оборудованию и организационной структуре. Завод в Украине большой, мы планируем трудоустроить около 500 человек", – рассказал Байрактар в кулуарах Всемирной оборонной выставки в Эр-Рияде.

Он отметил, что предприятие будет производить около 120 единиц беспилотников ежегодно, однако до сих пор не ясно, будет производство на украинском заводе сосредоточено на модели дронов TB2 или TB3.

Относительно вопросов безопасности, связанных с войной, Байрактар ответил, что планы по заводу "полностью продвигаются вперед" и что "ничто" не может их остановить.

СПРАВКА. Bayraktar TB2 – это ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с продолжительностью полета более 12 часов. Может вести разведывательные действия и поражать цели высокоточными ракетами и бомбами, поскольку способен нести до 150 кг полезной нагрузки.



Дроны Bayraktar TB2 сыграли большую роль в отражении Украиной полномасштабной российской агрессии в начале 2022 года. Впоследствии оккупанты подтянули ПВО – и применение этих БПЛА резко снизилось (по крайней мере, количество публичных сообщений об этом и



Bayraktar TB3 – средневысотный долголетательный боевой беспилотник со складными крыльями, которому не требуются длинные полосы для взлета/посадки. Длина дрона – 8,35 м, высота – 2,6 м, размах крыльев – 14 м, максимальный взлетный вес – 1450 кг, грузоподъемность – 280 кг, максимальная скорость – 300 км/ч, крейсерская – 232 км/ч. В настоящее время модель Bayraktar TB2 – это ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с продолжительностью полета более 12 часов. Может вести разведывательные действия и поражать цели высокоточными ракетами и бомбами, поскольку способен нести до 150 кг полезной нагрузки.Дроны Bayraktar TB2 сыграли большую роль в отражении Украиной полномасштабной российской агрессии в начале 2022 года. Впоследствии оккупанты подтянули ПВО – и применение этих БПЛА резко снизилось (по крайней мере, количество публичных сообщений об этом и роликов с дронов стало минимальным и потом совсем исчезло, за исключением некоторых эпизодов разведки над Черным морем).Bayraktar TB3 – средневысотный долголетательный боевой беспилотник со складными крыльями, которому не требуются длинные полосы для взлета/посадки. Длина дрона – 8,35 м, высота – 2,6 м, размах крыльев – 14 м, максимальный взлетный вес – 1450 кг, грузоподъемность – 280 кг, максимальная скорость – 300 км/ч, крейсерская – 232 км/ч. В настоящее время модель проходит испытания

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