Бойовий БПЛА Bayraktar AKINCI успішно пройшов випробування зі стрільби надзвуковою ракетою UHA-122, влучивши в ціль на відстані 55 км. Про це повідомила пресслужба компанії Baykar у соцмережі Х (колишній Twitter).

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

"Akıncı успішно пройшов випробування надзвукової стрільби ракетою UHA-122 на дальності 55 км", – повідомили в компанії.

Дрони Bayraktar TB2 відіграли велику роль у відбитті Україною повномасштабної російської агресії на початку 2022 року.

Але офіцер Головного управління розвідки Володимир Валюх заявив, що безпілотники Bayraktar TB2 втратили свою колишню ефективність на фронті та майже не використовуються, оскільки росіяни покращили роботу своїх систем протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби.

Дивіться також: Новітній дрон Bayraktar TB3 вперше показали у русі на аеродромі — відео

Компанія-виробник повідомила, що стрільби проводилися в провінції Сіноп чорноморського регіону Туреччини.

ДОВІДКА. Bayraktar AKINCI – важкий ударний безпілотник турецького виробництва. Безпілотник обладнаний українськими двигунами АІ-450С, роботи над ним розпочалися у 2018 році. Два двигуни українського виробництва забезпечують політ на висоті понад 12 км. Дрон має розмах крила 20 метрів, заявлена тривалість польоту — до 24 годин.