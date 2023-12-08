БПЛА Bayraktar пройшов випробування стрільбою надзвуковою ракетою – відео, карта
Бойовий БПЛА Bayraktar AKINCI успішно пройшов випробування зі стрільби надзвуковою ракетою UHA-122, влучивши в ціль на відстані 55 км. Про це повідомила пресслужба компанії Baykar у соцмережі Х (колишній Twitter).
"Akıncı успішно пройшов випробування надзвукової стрільби ракетою UHA-122 на дальності 55 км", – повідомили в компанії.
Дрони Bayraktar TB2 відіграли велику роль у відбитті Україною повномасштабної російської агресії на початку 2022 року.
Але офіцер Головного управління розвідки Володимир Валюх заявив, що безпілотники Bayraktar TB2 втратили свою колишню ефективність на фронті та майже не використовуються, оскільки росіяни покращили роботу своїх систем протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби.
Дивіться також: Новітній дрон Bayraktar TB3 вперше показали у русі на аеродромі — відео
Компанія-виробник повідомила, що стрільби проводилися в провінції Сіноп чорноморського регіону Туреччини.
- Подивіться, як український Bayraktar TB-2 витримав атаку російського винищувача.
- На початку 2023 року Baykar безплатно передала ЗСУ ще два Bayraktar ТВ2.
- Влітку 2023-го компанія отримала контракт на $367 млн на постачання дронів.