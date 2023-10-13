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Новітній дрон Bayraktar TB3 вперше показали у русі на аеродромі — відео видео

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13.10.2023, 13:31
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Турецька оборонна компанія Baykar показала ролик із першим "злітним" проїздом аеродромною смугою свого нового розвідувально-ударного безпілотника Bayraktar TB3.

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"Bayraktar TB3 успішно завершив перше випробування на високошвидкісному проході", – написали в компанії.

Дрони Bayraktar TB2 відіграли велику роль у відбитті Україною повномасштабної російської агресії на початку 2022 року. Згодом окупанти підтягнули ППО – і застосування цих БПЛА різко знизилося (принаймні, кількість публічних повідомлень про це та роликів із дронів стала мінімальною і потім зовсім зникла, за винятком деяких епізодів розвідки над Чорним морем).

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За описом розробників, Bayraktar TB3 – середньовисотний довголітальний бойовий безпілотник зі складними крилами, якому не потрібні довгі смуги для зльоту/посадки. Є шість точок підвіски для інтелектуальних боєприпасів із лазерним наведенням. Знаходиться на стадії випробувань. 30-50 одиниць буде розміщено на десантному кораблі TCG Anadolu.

Довжина дрона – 8,35 м, висота – 2,6 м, розмах крил – 14 м, максимальна злітна вага – 1450 кг, вантажність – 280 кг, максимальна швидкість – 300 км/год, крейсерська – 232 км/год. Силова установка: двигун TEI-PD170 розробки TEI та General Electric (GE).

Євген Пилипенко
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туреччинабезпілотникBayraktarБПЛАдрон
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